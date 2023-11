Promocja w Rossmannie -55 proc. zbliża się wielkimi krokami. Już od 19 kwietnia we wszystkich sklepach Rossmann będzie można kupić tanie kosmetyki do makijażu. To gratka dla wszystkich miłośniczek malowania ust, ale także łowców okazji i promocji. Warto wykorzystać bowiem promocję w Rossmannie na uzupełnienie swoich kosmetycznych braków w łazience.

Jakie są zasady promocji w Rossmannie?

Na oficjalnym profilu Rossmanna na Instagramie pojawią się już pierwsze informacje, dotyczące promocji -55 proc. Jak się okazuje, potrwa ona od 19 kwietnia do 30 kwietnia i będzie obowiązywać na minimum 3 produkty do makijażu. Warunek jest jednak jeden - muszą to być trzy różne kosmetyki, z różnymi kodami kreskowymi. Można więc zaopatrzyć się w dowolne produkty do makijażu w różnej konfiguracji - kupić fluid, tusz do rzęs i szminkę. Można także kupić kilka różnych szminek, z różnych firm, bo promocja w Rossmannie to bez wątpienia doskonała okazja, żeby przetestować kosmetyki do make-upu.

Jakie szminki warto kupić na promocji w Rossmannie?

Wykorzystaj dni promocji w Rossmannie na zakup szminki, która będzie zarówno tania, jak i trwała. Warto zwrócić uwagę na produkty, które utrzymują się na ustach bez problemu przez kilka godzin. Niektóre szminki mogą nawet przetrwać spożywanie posiłków lub picie napojów. Właśnie takie kosmetyki maci szansę upolować na promocji w Rossmannie -55 proc. taniej.

Zobaczcie galerię zdjęć poniżej z propozycjami matowych i trwałych szminek, które przetrwają nawet 8 godzin bez poprawek. Podajmy też ceny z promocji -55 proc., która już niedługo rozpocznie się w Rossmannie.

