Swobodnie i elegancko, ale zawsze wygodnie - właśnie taka jest nowa kolekcja zegarków Moon od LACOSTE. Ambasadorką marki po raz kolejny została przepiękna Marcelina Zawadzka! To kolejny sukces utalentowanej gwiazdy - jest nie tylko prowadzącą programu "Pytanie na Śniadanie", ale i gwiazdą nowego show tanecznego "Dance Dance Dance". W wiosennej kampanii zegarków francuskiej marki modelka prezentuje luz, swobodę i naturalność, czyli wszystko za co jest uwielbiana. Styl i pozytywna energia emanujące ze zdjęć wskazują, że nadszedł czas odliczania do zbliżającej się wiosny! Oczywiście z nowym zegarkiem LACOSTE z kolekcji Moon.

Stylowe zegarki z kolekcji Moon od LACOSTE

Marcelina Zawadzka idealnie wpisuje się w DNA marki, która słynie z modnych, ale jednocześnie komfortowych rozwiązań. Jest aktywną i ambitną kobietą, jednak mimo wielu obowiązków, zawsze wygląda stylowo i dziewczęco. W najnowszej sesji zdjęciowej możemy podziwiać ambasadorkę LACOSTE w dwóch różnych odsłonach – casualowej i biurowej. Różnorodność stylizacji nie jest przypadkowa! Odzwierciedla bowiem uniwersalność prezentowanego na zdjęciach zegarka Moon 2001073 (849 zł). Ten piękny model to must-have nadchodzącej wiosny! Wystarczy spojrzeć na jego wykonanie - pleciona bransoleta typu Mesh to niekwestionowany hit w świecie zegarków! Jednak kluczową rolę odgrywa tutaj wybór kolorów – czy istnieje bardziej stylowe połączenie niż złoto i czerń? Dodatkowo, są to barwy, które będą prezentować się rewelacyjnie w stylizacjach zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi odcieniami. Efekt? Zawsze spektakularny!

Wiosenne modele zegarków od LACOSTE

W skład nowej kolekcji LACOSTE wchodzą jeszcze 3 wyjątkowe zegarki! Moon 2001072 (729 zł) to model na plecionej bransolecie, ale w odcieniach stali i różowego złota. Elegancki, wyrafinowany, wręcz stworzony do wiosennych stylizacji! W nowej linii znalazły się też zegarki na skórzanych paskach - czarnym i pudrowo-różowym. Moon 2001071 (729 zł) jest niezwykle szykownym modelem – czarny pasek, czarna tarcza i pięknie przełamanie w postaci koperty w kolorze różowego złota zachwycą każdą miłośniczkę designu! To iście wieczorowy dodatek - „mała czarna” wśród zegarków. Kolekcję zamyka uroczy LACOSTE Moon 2001070 (599 zł), czyli model zaprojektowany dla fanek pasteli i romantycznej mody. Pudrowo - różowy pasek i stalowa koperta to zwiastun nadchodzącej wiosny!

Marka LACOSTE po raz kolejny zachwyciła nas swoimi zegarkami oraz przepiękną sesją z Marceliną. Jesteśmy pewni, że każda kobieta znajdzie idealny model dla siebie, który dopełni ich wiosenną stylizacje!

