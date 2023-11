1 z 5

Nowy fryzura Doroty Gardias

Dorota Gardias zmieniła fryzurę! Pogodynka stacji TVN zdecydowała się na radykalną zmianę koloru włosów. Jeszcze do niedawna była subtelną blondynką, lecz dziś po blondzie nie ma ani śladu. Dorota Gardias zdecydowała się na... siwe włosy! Chłodna, srebrzysta siwizna jest obecnie jednym z obowiązujących trendów fryzjerskich. Jednak nie jest to jeden z tych kolorów, w którym każdy będzie wyglądał dobrze. A jak się ma sprawa w przypadku Doroty Gardias? To była dobra zmiana?

Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

