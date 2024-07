1 z 7

W ofercie biżuterii marki Sary Boruc - Sin by Mannei - pojawiły się nowe rzeczy! Tym razem są to naszyjniki - aksamitne wstążki z małymi, srebrnymi zawieszkami w kształcie serduszka, koła lub trójkąta. Wstążki można nosić również jako bransoletki lub kokardy do włosów. (zobacz: Sara Boruc nie prosi gwiazd, by nosiły zaprojektowaną przez nią biżuterię. Dlaczego?)

Za jeden naszyjnik z nowej kolekcji Sary Boruc trzeba zapłacić... 180 zł! Naszym zdaniem wyglądają ładnie, ale czy są warte tej ceny? Zobacz w galerii, jak wygląda nowa biżuteria Sin by Mannei i oceń - hot or not?

