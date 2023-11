Kiedy 10 lat temu Magdalena Mousson-Lestang zakładała markę Lilou, nawet nie przypuszczała, że jej biżuterię będą nosić największe sławy w Hollywood. Już na samym początku istnienia marki do pracowni Magdy ustawiały się kolejki. Z czasem powstały nowe butiki Lilou, również za granicą, a produkty marki stały się must-havem! Dzisiaj Lilou to nie tylko biżuteria, a także torebki, skórzane akcesoria oraz perfumy. Twórczyni i właścicielka marki zyskała fanów na całym świecie, a Lilou noszą już nie tylko polskie gwiazdy! Eva Longoria, Sandra Bullock, Paris Jackson, Madchen Amick to sławne miłośniczki designu Lilou. Ostatnio do tego słynnego grona dołączyła Nicole Scherzinger i Halle Berry! Jaką biżuterię od Lilou wybrały?

Nicole Scherzinger w skórzanej sukience

Nicole Scherzinger to piosenkarka, aktorka oraz jurorka programu The Masked Singer. Niedawno amerykańska gwiazda zaprezentowała się w biżuterii Lilou! Nicole podczas wywiadu w Nowym Jorku swoją stylizację dopełniła kolczykami z kolekcji Lune w wersji XL oraz pierścionkami z kolekcji Biarritz z kamieniami szlachetnymi. Złota biżuteria od Lilou wspaniale komponowała się z skórzaną, dopasowaną sukienką w kolorze czekolady oraz dodała całości sznytu.

Nie dziwi nas, że gwieździe tak przypadły do gustu kolczyki Lune i pierścionek z kolekcji Biarritz, bo są przepiękne! Dodatkowo, każda linia Lilou ma swoją wyjątkową historię. Kolekcja Lune zawiera w sobie tajemnicę księżyca, który jest opiekunem snów oraz marzeń. To w jego blasku opowiadamy o tęsknotach, wyznajemy miłość i celebrujemy szczęście. Kolekcja składa się z spersonalizowanego naszyjnika, kilku wersji kolczyków, bransoletki oraz pierścionka. Natomiast linia Biarritz to połączenie mocy trzech kamieni szlachetnych - prasolitu, cytrynu oraz kwarcu z kultowymi motywami marki, koniczyny oraz lilii. Kolekcja składa się z pierścionka oraz spersonalizowanego naszyjnika i bransoletki.



Złota stylizacja Halle Berry

Halle Berry jest zdobywczynią nagród takich jak Oscar, Złoty Glob, Emmy oraz została uznana za najseksowniejszą ciemnoskórą kobietę. Ostatnio aktorka dołączyła do coraz szerszego grona światowych sław wybierających Lilou! Gwiazda podczas gali CDGA Awards w Beverly Hillls zaprezentowała się w oryginalnej i bogato zdobionej sukience, a jej jedyną biżuterią były pierścionki z bestsellerowej kolekcji Lune. Halle tak spodobała się biżuteria od Lilou, że dodała z nią piękne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie i oznaczyła polską markę!

A wam, która stylizacja bardziej przypadła do gustu - Nicole czy Halle?

