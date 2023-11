1 z 10

W czym tkwi tajemnica perfekcyjnego makijażu? Odpowiedź można znaleźć w ofercie nowej marki kosmetyków kolorowych NEO Make Up, która miała swoją premierę 6 września w warszawskiej Villi Foksal. Zaproszonych gości w świat profesjonalnego makijażu wprowadził make up Artist marki - Adrian Świderski. Wśród zaproszonych gości pojawiły się znane osobistości ze świata show biznesu, m.in.: Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska, Paulina Krupińska, Kamila Szczawińska, Karolina Malinowska i Katarzyna Glinka.

Perfection is simple, to idea marki, która oznacza, że każda kobieta może w prosty sposób wykonać perfekcyjny makijaż i podkreślić to, co w niej najpiękniejsze. Mogli przekonać się o tym zaproszeni na premierę goście, a wśród nich dziennikarze, eksperci w dziedzinie urody i piękna, znane blogerki oraz gwiazdy.

Podczas premiery nowej polskiej marki NEO Make Up została przedstawiona cała gama produktów, dzięki którym można wykonać pełny, trwały i profesjonalny makijaż samodzielnie. O wykorzystanie kosmetyków w celu osiągnięcia perfekcyjnego, wpisującego się w trendy makijażu, zadbał NEO Make Up Artist – Adrian Świderski, który podczas spotkania zaprezentował wykonanie makijażu GLOW.

Piękno jest bardzo proste, bo nie trzeba go kreować od zera – ono już jest w każdej kobiecie. NEO Make Up jest partnerem kobiecego piękna. Dzięki tym kosmetykom, każdy może wykonać profesjonalny makijaż w domu - podkreśla Adrian Świderski NEO Make Up Artist.

Piękno niejedno ma imię, dlatego podczas premiery marki NEO Make Up goście mieli okazję podziwiać występ taneczny, którego choreografia inspirowana była światem beauty, a o odpowiedni nastrój zadbał swoim występem muzycznym Sławek Uniatowski.

Kosmetyki z misją specjalną

Marka NEO Make Up powstała, aby umożliwić kobietom wyrażenie i podkreślenie własnego piękna. Nie dyktuje, jak kobiety mają wyglądać. Daje odpowiednie narzędzia, inspiracje i dzieli się wiedzą. Marka pokazuje, że każda kobieta może wykonać profesjonalny makijaż samodzielnie w domu. Wystarczy odpowiednia wiedza, inspiracja oraz właściwie dobrane produkty. Liczne rozmowy i badania fokusowe pozwoliły stworzyć kosmetyki takie, jakich dokładnie potrzebują Polki.

W ofercie polskiej marki NEO Make Up znajdziemy produkty do wykonania pełnego i trwałego makijażu: od baz, podkładów, pudrów, przez cienie do powiek, tusze do rzęs, aż po pomadki i błyszczyki. Kosmetyki zostały wzbogacone o aktywne oraz naturalne składniki i innowacyjne kompleksy, m.in. kwas hialuronowy, kompleks Omega, proteiny pszenicy. Dzięki nim skóra pozostaje nawilżona, świeża i rozświetlona. W portfolio znajdują się również produkty „hero”, czyli innowacyjne kosmetyki o wyjątkowych właściwościach. Zawarte w nich składniki aktywne mają pozytywny wpływ na cerę lub w połączeniu z innymi kosmetykami zmieniają ich funkcjonalność, pozwalając osiągnąć nowy efekt. Na przykład TOP FIX FOR MASCARA każdemu tuszowi do rzęs dodaje efektu wodoodporności, a nabłyszczasz do pomadki LIQUID SHINE FOR LIPSTICK nadaje połysku nawet najbardziej matowej pomadce.

Kosmetyki NEO Make Up są dostępne w sklepie internetowym www.neomakeup.com, w także w sieci perfumerii Douglas oraz 100 najlepszych drogeriach w Polsce.

Zobaczcie naszą relację!