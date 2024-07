Nawilżanie włosów u fryzjera często bywa bardziej skuteczne niż domowe zabiegi. Profesjonalny zabieg nie tylko nawilża włosy, ale też odżywia skórę głowy i regeneruje strukturę włosów.

Zabieg nawilżania włosów zazwyczaj przeprowadzany jest przy użyciu sauny do włosów, która ułatwia wchłanianie substancji odżywczych.

Jak wygląda zabieg nawilżający – sauna dla włosów?

Zanim zostaniesz zaproszona „do sauny”, fryzjer umyje ci włosy, wysuszy je, rozczesze i nałoży na nie kosmetyki odżywiające i regenerujące włosy oraz skórę głowy. Następnie ułoży włosy tak, żeby para emitowana przez urządzenie dotarła do każdego włosa i objęła całą powierzchnię owłosionej skóry głowy.

Sauna to urządzenie przypominające fryzjerską suszarkę do włosów. Należy usiąść pod kopułą, jej wysokość oraz położenie można regulować.

Urządzenie emituje ciepłą (zazwyczaj o temperaturze 40 stopni) parę wodną. Ta mgiełka rozszerza łuski włosów i otwiera pory skóry. Umożliwia w ten sposób łatwiejsze wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych. Pod koniec zabiegu temperatura obniża się, co sprawia, że łuski włosów zamykają się. Zabieg trwa zazwyczaj ok. 20 minut.

Sauna fryzjerska pozwala na wybór trybu nawilżania w zależności od tego, czy włosy przetłuszczają się, są normalne czy też przesuszone i łamliwe.

Jak długo utrzymuje się efekt nawilżenia?

Po zabiegu sauny włosy stają się bardziej błyszczące i puszyste. Taki efekt utrzymuje się przez ok. 3-6 tygodni. To, jak długo efekty zabiegu będą widoczne, zależy od rodzaju kosmetyków, które zostaną wykorzystane oraz od wyjściowego stanu włosów. Zabieg można powtarzać co 2 tygodnie, prawidłowo wykonany jest bezpieczny dla włosów.

Ile kosztuje zabieg sauny na włosy?

Cena zabiegu waha się od 30 do 70 zł. Zależy ona przede wszystkim od rodzaju kosmetyków odżywczych stosowanych podczas zabiegu. Droższe są też bardziej kompleksowe zabiegi, np. takie, podczas których oprócz maski odżywczej aplikowane jest też serum w ampułkach, a fryzjer wykonuje masaż głowy. Cena może też zależeć od długości włosów: im dłuższe włosy, tym więcej kosztuje zabieg.