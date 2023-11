1 z 5

Natalia Siwiec znów zaskoczyła nas swoją najnowszą stylizacją. Polska modelka i Miss Euro 2012 pochwaliła się na Instagramie nowym lookiem. Różowe futerko zestawiła ze sneakersami Triple S od Balenciagi (ponad 3000 złotych) oraz z białą skórzaną torebką Diora (ok. 10 000 zł). Mimo że stylizacja Siwiec mocno podzieliła jej fanki, my zaliczamy się do zdecydowanych entuzjastów jej stylizacji.

Zobaczcie w naszej galerii poszczególne elementy jej looku i sami zdecydujcie - czy wam się podoba? A może jest jednak zbyt szalony?

