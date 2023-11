Wysokie temperatury mogą już dawać się we znaki każdemu, ale Natalia Siwiec zna na to doskonałe rozwiązanie - tylko spójrzcie na jej najnowszą stylizację! Gwiazda, która już od lat inspiruje inne kobiety i jest dla nich wzorem do naśladowania - wybrała look idealny na upały. Natalia Siwiec przebywa obecnie na wakacjach w Sopocie, więc wykorzystała swoją stylizację na nadmorski spacer. Wiemy, gdzie kupić jej ubrania! Zobaczcie poniżej.

Natalia Siwiec w letnim zestawie

Natalia Siwiec wybrała zestaw, który składa się z krótkiej spódnicy z falbanami i zwiewnej bluzki z długimi bufiastymi rękawami i wiązaniem, a także wykończeniami z koronki. Bluzka ma dekolt w kształcie litery V, więc jeden z najbardziej korzystnych, a do tego odsłania brzuch. Cały look pochodzi z kolekcji marki Lovin i jest stworzony w 100 proc. z bawełny. Top kosztuje 450 złotych, natomiast spódnica 430 złotych. Zestawy można kupić w różnych kolorach. Natalia Siwiec wybrała pudrowy róż, ale dostępny jest także zestaw w białym kolorze.

Zestaw Natalii Siwiec idealnie nadaje się na urlop nad morzem lub jeziorem. Niekoniecznie nada się do pracy, ale za to jego elementy można już śmiało wykorzystać przy tworzeniu codziennych stylizacji. Do spódnicy można dobrać dłuższą bluzkę, natomiast do krótkiego wiązanego topu idealnie pasowałyby spodnie z wysokim stanem. W takim looku można już iść do pracy bez obaw!

Podoba się wam stylizacja Natalii Siwiec? Skusicie się na nią?

Zestaw Natalii Siwiec jest dostępny w sklepie Lovin

Cały look kosztuje 880 złotych

