Natalia Siwiec ma drogi gust. Modelka, influencerka oraz świeżo upieczona mama małej Mii z równą częstotliwością pokazuje się w stylizacjach od rodzimych kreatorów mody, co międzynarodowych projektantów. Ale jedno jest pewne – będą to luksusowe stroje z najwyższej jakości materiałów.

Dowód rzeczowy? Na przykład ostatni look Siwiec, w którym modelka wybrała się na rodzinny obiad w towarzystwie córeczki, partnera Mariusza Raduszewskiego oraz jej rodziców. A ponieważ każda okazja jest dobra do zadania szyku – Natalia postawiła na uroczy, koronkowy komplet w śnieżnobiałym kolorze. I tu niespodzianka – od polskiej marki! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

