Natalia Siwiec jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie niemal codziennie pokazuje swoje nowe stylizacje. Pod każdym zdjęciem modelki można znaleźć mnóstwo komentarzy i lajków, co wcale nas nie dziwi. Natalia Siwiec ma bowiem styl, który zachwyca jej fanki - jest seksowny, ale nie wulgarny, a do tego bardzo kobiecy. Miłośniczki stylu Natalii Siwiec chętnie się na niej wzorują, a gdy modelka zaprezentuje na sobie nowy look, to od razu chcą wiedzieć, gdzie można kupić te same ubrania i dodatki. Tym razem Natalia urzekła swoje fanki ażurowym kompletem. Zobaczcie poniżej, gdzie i w jakiej cenie go znajdziecie!

Komplet Natalii Siwiec zachwycił jej fanki

Natalia Siwiec pokazała się w białym ażurowym komplecie, który składa się z bluzki bez rękawów i odsłaniającej brzuszek oraz obcisłej spódniczki. Komplet pochodzi ze sklepu internetowego moreandmore.com.pl i kosztuje 450 złotych. Polecany jest jako letni outfit np. na plażę. Warto jednak zwrócić uwagę, że komplet nie prześwituje, może być więc wykorzystywany w innych, nieformalnych okolicznościach. Wystarczy również dopasować do niego odpowiednie dodatki, np. oversize'ową marynarkę, żeby nadawał się na co dzień. Dodatkowo każdy z elementów kompletu śmiało można wykorzystywać osobno! Bluzkę dopasować do dżinsów z wysokim stanem, a spódnicę do każdej koszuli czy bluzki.

Ten look zrobił furorę wśród fanek modelki!

Śliczny komplecik ???? ten komplecik pasuje ci Tak idealnie do twojej karnacji, jest swietny i tak tez w Nim wygladasz! Wyglądasz pięknie..???????? Booski ???? - piszą fanki.

A wam podoba się stylizacja Natalii?

Fanki uwielbiają styl Natalii Siwiec

Natalia Siwiec jest inspiracją dla tysięcy kobiet

