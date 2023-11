5 z 5

Dobre wieści – ta sukienka w kolorze lodowego błękitu to dzieło polskiej marki Icon Online (850 zł).. Co ciekawe, ten stosunkowo nowy brand staje się powoli ulubieńcem gwiazd – ostatnio komplet z metką Icon Online wybrała Julia Wieniawa. Nie da się ukryć, że połączone stylowe wpływy obu pań mogą wynieść młodą markę na wyżyny popularności. Będziemy dla was trzymać rękę na pulsie.