Natalia Siwiec radykalnie zmieniła fryzurę! Modelka i młoda mama Mii rozpoczęła nowy rok od odświeżenia swojego wizerunku. Do tej pory Natalia Siwiec nosiła włosy sięgające ramion, czyli bardzo modnego obecnie long boba. Od dłuższego czasu była wierna jednemu kolorowi - bardzo ciemnemu brązowi, który idealnie pasował do odcienia cery i koloru oczu modelki. Jednak przyszła pora na zmianę. Natalia Siwiec pokazała na Instagramie relację ze swojej wizyty u fryzjera. Odważyła się, by sporo zmienić! Nie tylko długość, ale i kolor włosów. Dobra zmiana?

Natalia Siwiec zdecydowała się na przedłużenie włosów! Jak teraz wygląda? Zobaczcie szczegółową relację z salonu fryzjerskiego oraz efekt końcowy. Jest oszałamiający!

