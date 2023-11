1 z 5

Zaledwie parę tygodni temu Natalia Siwiec urodziła córeczkę Mię. Po niezbyt długim okresie odpoczynku i rekonwalescencji, 34-letnia modelka i partnerka Mariusza Raduszewskiego powoli zaczyna powracać do codzienności.

Więcej: Z OSTATNIEJ CHWILI: Natalia Siwiec urodziła pierwsze dziecko! Znamy jego płeć i imię

Wczoraj paparazzi sfotografowali Natalię jak przechodzi z mieszkania do auta w stroju, który udowadnia, że chociaż opieka nad małym bobasem to naprawdę praca na pełen etat, to wcale nie oznacza, że świeżo upieczone mamy muszą rezygnować z dobrego stylu!

Zobacz też: Natalia Siwiec jest w pierwszej ciąży! Modelka pochwaliła się brzuszkiem na salonach. Kiedy urodzi?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jej wyluzowany, wygodny look – i przyjrzeć się lepiej jej odjechanym designerskim sneakersom!