Natalia Kukulska ścięła włosy? A może to tylko peruka? Na jej Instagramie pojawiło się mnóstwo fotek z planu do nowego teledysku gwiazdy do utworu "Ostatnia prosta" z hitowej płyty "Halo tu ziemia"! A na nich... Natalia Kukulska w krótkich włosach!

Nowy teledysk, nowa fryzura?

Czy to stała zmiana? Tego nie wiadomo, sama Kukulska pisze, że kobieta zmienną jest! Nie trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza w przypadku Natalii, która za każdym razem zaskakuje swoimi wcieleniami w klipach, które tworzy. Tak czy inaczej, artystka bez burzy loków prezentuje się naprawdę świetnie. Nie możemy doczekać się nowego teledysku, zapowiada się baaaardzo ciekawie. Tymczasem - zobaczcie najnowsze zdjęcia Natalii Kukulskiej. Fanom taka zmiana przypadła do gustu. A Wam?

