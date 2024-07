1 z 16

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes to wielkie święto kina i… mody. Czerwony dywan rozłożony przed Palais des Festivals et des Congres zamienia się bowiem co roku w wybieg, na którym gwiazdy prezentują kreacje najsłynniejszych domów mody. Ale o czym łatwo zapominamy, Festiwal w Cannes to także ważne wydarzenie dla producentów luksusowej biżuterii. Legendarne domy jubilerskie, takie jak Chopard, Bulgari czy Cartier mają wtedy szansę zaprezentować swoje najbardziej spektakularne wyroby. I to na wyjątkowych modelkach. Podczas trwania Festiwalu najbardziej pożądane aktorki z całego świata wchodzą po schodach Pałacu Festiwalowego w koliach, bransoletach i kolczykach wartych wiele milionów euro. Sukienkę od znanego projektanta gwiazda może zatrzymać, ale jubilerów nie stać na podobną hojność. Precjoza są wypożyczone tylko na jeden wieczór, a nad ich bezpieczeństwem czuwają nie rzucający się w oczy ochroniarze. W 2013 roku okazało się jednak, że Festiwal w Cannes to również święto… złodziei. Doszło wtedy do zuchwałej i do dziś niewyjaśnionej kradzieży. Z pokoju hotelowego pracownika domu jubilerskiego Chopard zrabowano czekające na wypożyczenie klejnoty. A zrabowano je… wraz z sejfem, w którym były przechowywane. Dodajmy, że marka Chopard funduje także Złotą Palmę, trofeum tak bardzo pożądane przez twórców kina na całym świecie. Organizatorzy festiwalu uspokajali, że Złotej Palmy ukraść nie sposób… W oczekiwaniu na 69 Festiwal w Cannes, który zacznie się już 11 maja, przypomnijmy sobie najpiękniejsze klejnoty, jakie zaprezentowały gwiazdy w długiej już historii tej prestiżowej imprezy. Zapraszamy do naszej brylantowej galerii!

Lupita Nyong'o w sukni domu mody Gucci i biżuterii Chopard na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2015 roku.

