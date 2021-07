Największe gwiazdy na ceremonii otwarcia Cannes 2021: Jodie Foster, Bella Hadid i Andie MacDowell

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko filmy, ale także piękne kobiety i ich niesamowite kreacje. W tym roku zgodnie przyznajemy, że caneński festiwal obfituje w wyjątkowo udane stylizacje przebijając tym samym Oskarową galę. W tym roku na czerwonym dywanie dominują kreacje w różnych odcieniach bieli i kobaltu. My jednak przedstawimy Wam naszym zdaniem najciekawsze odsłony waszych ulubionych gwiazd. Choć prawie wszystkie panie postawiły na długie suknie, Gwen Stefan i założyła obszywany cekinami czarny kombinezon zaprojektowany przez Stellę McCartney . Ale nie tylko to sprawiło, że Gwen wyglądała wyjątkowo. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do głębokiej czerwieni na ustach piosenkarki. Tym razem wybrała różową szminkę! Zaskoczyła nas również Angelina Jolie , która zazwyczaj wybiera suknie bardziej przylegające do ciała. Suknia ze znienawidzonej przez Polki tafty wyglądała na Angie po prostu bosko. Głównie za sprawą "poszerzenia" dzięki czemu Jolie nie wyglądała na tak chudą jak w rzeczywistości. Czekoladowy kolor podkreślał jasną skórę aktorki, a rozcięcie seksownie odkrywało jej zgrabną nogę. Za ten szałowy look odpowiadał dom mody Versace. Naszym zdaniem spisał się na medal. Niewątpliwą faworytką jest także suknia Salmy Hayek , jak i sama aktorka w tym wydaniu. Zabójcza, ale bardzo wyrazista uroda Hayek wymaga odpowiedniej oprawy. Suknia pochodząca z najnowszej kolekcji Gucci nie przyćmiewa jej urody, ale jednocześnie świeci swoim własnym, indywidualnym blaskiem. Zwiewny dół i bogato zdobiona góra w gołębim kolorze pokazała piękną aktorkę w zupełnie innym świetle. Kochamy te piękne, bogato zdobione sukienki, które nie mają racji bytu gdzie indziej niż na czerwonym dywanie. Piękna Penelope Cruz założyła olśniewającą suknię projektu Marchesa. A prześwitujące boskie...