Najpiękniejsze makijaże ślubne 2020

Delikatne, bakłażanowo-brązowe smoky eye to uniwersalny makijaż dla wszystkich miłośniczek wyrazistych, wieczorowych makijaży. Makijażyści marki Chanel radzą, by łączyć go z brązerem oraz prostą, elegancką fryzurą – wtedy będzie wyglądać stylowo i elegancko. Trochę w stylu lat 90., ale nadal ponadczasowo - oto modny klasyk!