Jak wygląda najpiękniejsza suknia ślubna na świecie? Wbrew pozorom kreacja, na punkcie której zwariowały wszystkie panny młode, nie jest dziełem Very Wang czy Marchesy! Najpopularniejszą suknię zaprojektowała Megan Ziems, właścicielka australijskiej marki Grace Loves Lace. Wykończona francuskimi koronkami, uszyta z jedwabnego szyfonu kreacja Hollie jest najczęściej polecaną suknią ślubną w internecie - tylko na portalu Pinterest (służącym do wymiany inspiracji) jej zdjęcia udostępniono ponad 2,5 miliona razy! (zobacz: Kiedy czarna suknia ślubna jest dobrym pomysłem?) Po sprzedaniu 2000 ręcznie robionych kreacji marka stworzyła model Hollie 2.0. Choć nowa odsłona najpopularniejszej sukni ślubnej na świecie kosztuje ok. 7000 zł, na liście oczekujących jest już ponad 700 osób! Czy ty też dałaś się oczarować kreacją Grace Loves Lace?

Reklama

Polecamy też: Zobacz oszałamiającą suknię ŚLUBNĄ Ciary! Czyje to dzieło? Ubrania tego projektanta nosi Agnieszka Szulim!

Najpopularniejsza suknia ślubna na świecie

Zobacz także

Materiały prasowe

Koronkowa suknia Grace Loves Lace

Materiały prasowe

Reklama

Suknia Hollie 2.0, ok. 7000 zł