Planujesz urlop i szukasz najpiękniejszego i najmodniejszego kostiumu kąpielowego w tym sezonie? Postanowiliśmy zrobić przegląd popularnych sieciówek, żeby wybrać specjalnie dla was 10 hitowych wzorów na lato 2019! W te wakacje liczą się przede wszystkim printy! Zobacz jakie trendy obowiązują w tym roku i wybierz strój idealny dla siebie!

Najmodniejsze wzory kostiumów kąpielowych lato 2019

Wakacje właśnie się zaczęły, a pierwsza rzecz o której myślimy w tych dniach to kostium kąpielowy! Perfekcyjnie dopasowany do figury i oczywiście w najmodniejszy wzór! Jaki? Wystarczy zainspirować się stylem gwiazd.

Anna Lewandowska, która doskonale wyczuwa trendy na swoje wakacje wybrała kostium w marynarskie paski, który jest jednym z wiodących trendów. Znajdziesz go w każdej sieciówce wystarczy wybrać kolor i fason dopasowany do twojej sylwetki. Jesteś fanką retro postaw na grochy lub kropki ( my znaleźliśmy taki w H&M, teraz kupisz go w super cenie na wyprzedaży koniecznie zobacz w naszej galerii). W tym roku również polujemy na cętki, panterki i inne zwierzęce wzory. Ultra modne są nadal kwiaty, tropikalne wzory i nadruki w soczyste kolorowe owoce! Wszystkie znajdziecie u nas w galerii, warto sprawdzić bo niektóre trafiły już na wyprzedaże! Skusicie się?