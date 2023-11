1 z 11

H&M wypuszcza kolejną designerską kolekcję. Tym razem znana sieciówka do współpracy zaprosiła ekskluzywną markę Moschino!

Już 8 listopada 2018 do sklepów trafi oryginalna linia ubrań i dodatków! My już nie możemy się doczekać i specjalnie dla was wybraliśmy 10 najbardziej odjechanych dodatków, a wszystkie tylko do 150 zł!

Włoski dom mody Moschino na czele z Jeremy Scottem słynie z ekscentrycznych pomysłów, tym razem również nie zawiedzie swoich fanów.

W kolekcji znajdziecie kolorowe t-shirty z nadrukami, ramoneski, dżinsowe spódnice i kurtki, bluzy i spodnie dresowe, kurtki puchowe, bieliznę i kolorowe dodatki!

Biżuteria, wielki ręcznik, podkolanówki a może etui na telefon w kształcie misia - te i wiele innych akcesoriów kupisz w H&M, ale najpierw sprawdź u nas w galerii na co warto zapolować!

Spieszcie się, bo doskonale wiemy, że poprzednie kolekcje luksusowych marek dla H&M wyprzedały się już pierwszego dnia! Zajrzyjcie do naszej galerii i skuście się na swój wymarzony gadżet od Moschino!

Zapraszamy!