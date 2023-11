7 z 8

Agnieszka Kaczorowska

Łatwiej już się nie da! A długie włosy zawsze będą wyglądać dobrze, jeśli ułożyć je w loki. Dlatego jak Agnieszka Kaczorowska możesz je po prostu lekko podkręcić lub pofalować i zostawić rozpuszczone. Jeśli masz lokówkę lub prostownicę, one zrobią za ciebie robotę, a jeśli ich nie masz… robota zrobi się sama. Jedyne, co musisz zrobić, to kilka godzin wcześniej mokre włosy zapleść w dużo małych warkoczyków lub pętelek. A przed studniówką rozpleść je, roztrzepać powstałe loki i utrwalić ulubionym kosmetykiem do stylizacji. Prościej już się nie da!