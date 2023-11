1 z 11

Zima zbliża się wielkimi krokami, jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie ciepłych i stylowych butów dobrze się składa! ! 10 najmodniejszych modeli bez których żadna fashionistka się nie obejdzie, zobaczysz w naszej galerii i....upolujesz jutro na Black Friday!

Teraz nie musisz przepłacać! Już jutro Czarny Piątek, to idealna okazja na uzupełnienie zimowej garderoby, a większość sklepów przygotowała interesujące przeceny więc... idealnie się składa! Po najmodniejsze buty biegnij do znanych sieciówek Zara (w 2017 również dołączyła do piątkowych wyprzedaży) , H&M (zniżka już teraz -50 %), Bershka czy Stradivarius!

Na jakie zimowe buty polować w tym sezonie?

Zimowe trapery z kolorowymi sznurówkami, lakierowane śniegowce, ciepłe Emu czy sneakersy z futerkiem? A może często nosisz sukienki, w tym przypadku przydadzą ci się wysokie kozaki ! Te buty są hitem jesienno-zimowych pokazów, znajdziesz je w dosłownie w każdej sieciówce.

Zobaczcie w naszej galerii 10 top zimowych butów ceny zaczynają się już od 90 zł!

Biegniemy na zakupy!

