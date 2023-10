Planujesz ślub, masz już wymarzoną suknię, ale pragniesz wyglądać w tym dniu perfekcyjnie od stóp do głów? Teraz pora na znalezienie odpowiednich butów, które będą kropką nad "i" całej stylizacji i w których wygodnie przetańczysz całą noc. Zobacz, co proponują projektanci na sezon ślubny wiosna-lato 2020.

Najmodniejsze buty ślubne na sezon 2020

Każda przyszła panna młoda planuje w tym wyjątkowym dniu wyglądać jak prawdziwa gwiazda. Wydawałoby się, że piękna suknia ślubna załatwia całą stylizację, ale bardzo istotne są również akcesoria - szczególnie wygodne i piękne pantofle. Jakie wybrać, jeśli twoja suknia eksponuje obuwie? Moda ślubna rządzi się swoimi prawami i tu też panują stylowe zasady. Masywne klasyczne pantofle chowamy na dno szafy, w tym sezonie topowi projektanci stawiają na delikatne, bogato zdobione szpilki oraz sandałki na cienkim obcasie! Wydłużają nogi, przyciągają wzrok i dodają charakteru każdej sukni! Piórka, perełki, koraliki, kokardki oraz satyna lub atłas z której są uszyte, sprawiają, że buty ślubne w tym sezonie przypominają prawdziwe dzieła sztuki!

Zobaczcie sami, jakie buty ślubne są najmodniejsze w sezonie 2020!

W trendach ślubnych na sezon 2020 zdecydowanie króluje styl retro! Marszczenia, upięcia i hafty z koralików oraz podkreślające sylwetkę fasony perfekcyjnie uzupełnią delikatne sandałki z paskiem wokół kostki. Jeśli twoja suknia jest asymetryczna lub ma rozcięcie eksponujące nogę, idealnie sprawdzą się białe sandałki, które optycznie ją wydłużą. Model Bombe Azaïa, który pokazujemy poniżej, należy do ulubionych butów, które wybierają na czerwony dywan takie gwiazdy jak Rihanna i Kourtney Kardashian.

East News, Mat. prasowe

Buty Alaïa/www.pret-a-porter.com

Warto również podpatrzeć, co na czerwony dywanie prezentują gwiazdy! Biały kolor bardzo często pojawia się na wielkich galach, a co sprawia, że gwiazdy wyglądają tak spektakularnie? Perfekcyjnie dobrane dodatki, szczególnie buty! Sandały na szpilce, które wybrała Alessandra Ambrosio, eksponują stopy i wysmuklają sylwetkę dzięki delikatnym cienkim paskom. To doskonała inspiracja dla każdej panny młodej!

East News, Mat. prasowe

Białe sandałki na szpilce Sophia Webster/Moliera 2, ok. 1890 zł.

Amerykańska aktorka Olivia Wilde na jedną z gal wybrała białą suknię w stylu retro wykończoną koronką, ale oprócz kreacji wzrok przyciągały również sandałki ozdobione piórkami. To również jeden z mocniejszych trendów na ten sezon w kolekcjach butów ślubnych. Misternie wyszywane lub haftowane koralikami oraz piórkami szpilki to prawdziwe dzieła sztuki.

East News, Mat. prasowe

Szpilki Vanda Novak/Moliera 2, 1050 zł

Jeśli stawiasz na prostą i skromną suknię ślubną, warto zaszaleć z dodatkami. Biżuteria, torebka i bogato zdobione szpilki stworzą wymarzoną stylizację do ślubu. Dwa paseczki ozdobione kryształkami dodadzą lekkości stopom, szczególnie jeśli twoja suknia jest krótsza lub ma głębokie rozcięcie.

Mat. prasowe

Szpilki Sophia Webster/www.pret-a-porter.com, ok. 2250 zł

Odważnej pannom młodym, które lubią oryginalne buty, proponujemy wyszyte perełkami, luksusowe szpilki Jimmy Choo. Wymarzony model w królewskim stylu!

Mat. prasowe

Jimmy Choo/www.mytheresa.com, ok. 6000 zł.

Prawdziwe cuda - wiązane w kostce na kokardę szpilki to propozycja od samego mistrza Christiana Louboutina! Sprawdzą się idealnie w połączeniu z krótką suknią ślubną!

Mat. prasowe

Szpilki- Christian Louboutin/www.mytheresa.com, ok. 2300 zł