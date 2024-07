1 z 17

Przedstawiamy najgorętszy trend w biżuterii. Przebojem sezonu stały się naszyjniki, broszki czy kolczyki ze… zwierzętami i owadami. W cenie są ptaki, żaby i ryby. A z owadów: motyle, ważki, muchy a nawet biedronki. Takie ozdoby zobaczyliśmy na pokazach wielkich domów mody takich jak Chanel czy Loewe. Noszą je też już gwiazdy. Muchy z kolekcji Apartu przypięła do swego paska Katarzyna Sokołowska. Jesteśmy ciekawi, czy podoba wam się ten trend? Biżuteryjne zoo? Hot or not? Zobaczcie też, jakie ozdoby znaleźliśmy w sklepach!

