Najlepszy zdaniem Agnieszki i Małgorzaty: bronzer Instamarc, Marc Jacobs, 189 zł (w Sephorze)

Agnieszka: "Ze wszystkich bronzerów ten spodobał mi się najbardziej. Jest idealny i do konturowania twarzy (ciemniejszy odcień), i do wykończenia makijażu (jaśniejszy odcień). Boski!"

Małgorzata: "To zdecydowanie mój nr 1! Znakomicie modeluje twarz i utrzymuje się przez cały dzień. Doskonały zarówno do mocnego makijażu, jak i do „make up no make up’”. Dodatkowe plusy to przepiękna, designerska puderniczka i duże lusterko."