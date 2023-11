1 z 5

Kaia Gerber, Alberta Ferretti

Zacznijmy od podstaw. Kaia Gerber ma naturalnie długie rzęsy, które podkreśla tej jesieni dodatkowo wydłużającymi tuszami. Oto najlepsza technika malowania, by rzęsy były do nieba: nałóż pierwszą warstwę od nasady włosków aż po ich końce, a kolejne dokładaj od połowy do końcówek. I najlepiej delikatnie rozjaśnij powiekę cieniem, żeby wzmocnić kontrast kolorytyczny. Efekt będzie naturalny, ale rzęsy - bardzo długie!