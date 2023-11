Reklama

Makijaże Rihanny zawsze budziły mnóstwo emocji, więc gdy piosenkarka ogłosiła, że pracuje nad własną marką kosmetyków Fenty Beauty by Rihanna, dziewczyny na całym świecie nie mogły się doczekać ich premiery. Za oceanem miłośniczki trendów makijażowych mogły kupić produkty z logo Fenty Beauty już rok temu, jednak my musiałyśmy uzbroić się w cierpliwość, bo w polskich perfumeriach Sephora kosmetyki Fenty Beauty by Rihanna miały swoją premierę sprzedażową 7 września tego roku.

„Chcę, żeby kobiety czuły się piękne, zasługujemy na to!” - powiedziała Rihanna w czasie światowej premiery swoich kosmetyków i to założenie przyświecało jej przy tworzeniu każdego z produktów.

Na świecie największą popularnością cieszą się niesamowite rozświetlacze Killawatt Freestyle Highlighter, które mają tak niezwykłe odcienie, że mogły one pojawić się w wyobraźni tak szalonej beauty-maniaczki, jaką jest RiRi. Kolejnym hitem stały się podkłady Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, paleta 40 odcieni sprawia, że nie ma cery, do której nie dałoby się dobrać idealnego fluidu. Nie jest zaskoczeniem także, że kolejnym świetnie sprzedającym się produktem są pomadki w płynie Stunna Lip Paint.

Czy kosmetyki Fenty Beauty by Rihanna spodobały się także Polkom?

Zapytaliśmy o to dyrektora kreatywnego perfumerii Sephora Sergiusza Osmańskiego.

„Fenty Beauty by Rihanna to ogromny sukces sprzedażowy. Polki czekały na tę markę i pokochały ją w 100%. Polskie social media ciągle przeżywają tę premierę i jak do tej pory, reakcje są pełne zachwytów nad wszystkimi produktami”.

Choć od premiery Fenty Beauty by Rihanna w Polsce minęło dopiero kilkanaście dni, już wiadomo, które produkty (ze 114 dostępnych!) stały się hitem. I jeśli zastanawiasz się, co inne Polki wybierają najczęściej z kolekcji RiRi, zdradzamy ci sprzedażowe TOP 5!

Hity Fenty Beauty by Rihanna!

MIEJSCE 5. Płynna szminka Stunna Lip Paint

Pigmenty w płynie, które idealnie stapiają się ze skórą ust. Bardzo trwała i łatwa do nakładania pomadka dzięki specjalnie wyprofilowanemu aplikatorowi. Daje matowe wykończenie. Każdy odcień jest uniwersalny, pasuje do wszystkich kolorów skóry. Cena 99 zł

MIEJSCE 4. Puder Blotting Powder Universal

Ten uniwersalny puder matujący zawiera formułę, która niweluje widoczność porów oraz absorbuje serum - dzięki czemu skóra zawsze wygląda na świeżo zmatowioną i pozbawioną niechcianego blasku. Cena 139 zł

MIEJSCE 3. Podkład Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation

Podkład jest dostępny w 40 odcieniach, natychmiast wygładza skórę, wyrównuje koloryt i daje efekt delikatnego matu. Ma bezolejową formułę, która od razu dopasuje się do warunków wokół - jest odporna na wilgoć i pot, nie podkreśla suchych skórek, cena 145 zł

MIEJSCE 2. Rozświetlacz Killawatt Freestyle Highlighter Metal Moon

Killawatt ma długotrwałą formułę, która bez problemu przetrwa cały dzień. Jego kremowo-pudrowa formuła od razu wtapia się w skórę. Z całej kolekcji Polki najbardziej pokochały odcień Metal Moon. Cena 145 zł

MIEJSCE 1. Błyszczyk Gloss Bomb!

Nadaje ustom zniewalający blask, a odcień wybrany przez Rihannę idealnie dostosowuje się do każdej karnacji. Usta już po jednym pociągnięciu wydają się pełniejsze i bardziej sexy! Cena 69 zł

A który kosmetyk z całej kolekcji Fenty Beauty by Rihanna najbardziej spodobał się dyrektorowi kreatywnemu Sephora Sergiuszowi Osmańskiemu?

„Jako makijażysta bardzo doceniam koncept pomadki w płynie Stunna Lip. Jest to jedyna czerwona szminka na świecie z aktywnymi pigmentami reagującymi na odbicie światła od cery, w wyniku którego uaktywniają się pigmenty niebieskie lub pomarańczowe. A to sprawia, że tę czerwień może nosić każda kobieta bez względu na to, jaki ma typ urody” - mówi.

Brzmi wspaniale, prawda? A czy wy już macie swój ulubiony kosmetyk z kolekcji Fenty Beauty by Rihanna? Głosujcie!

