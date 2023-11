1 z 6

Moda zmienia się w mgnieniu oka, a to co jeszcze dwa lata temu uważaliśmy za szczyt luksusu odchodzi do lamusa. W 2017 roku sukces w przemyśle mody polega na poczuciu dystansu do siebie i memogennemu, nastawionemu na internet marketingowi. Najnowszy ranking najpopularniejszych marek potwierdza tę tendencję.

Jedna z czołowych platform sprzedażowych luksusowej mody Lyst oraz opiniotwórczy portal Business of Fashion stworzyli wspólnie zestawienie najgorętszych marek na świecie. Ranking powstał nie tylko na podstawie wyników sprzedaży, ale także wyników wyszukiwania, odsłon produktów na platformie i „klikalności” marki w drugim kwartale 2017 roku.

Jak myślicie, które marki zostały wyróżnione, które ubrania z letnich kolekcji sprzedawały się najlepiej (widzieliśmy je na niejednej gwieździe!) no i najważniejsze – który brand okazał się najpopularniejszy? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii!

