Muzą Agnieszki Maciejak została Anna Puślecka, dziennikarka, która otwarcie mówi o tym, że walczy z rakiem.

Z @agnieszkamaciejak znamy się prawie 20 lat. Kiedy kilka dni temu zadzwonila do mnie i powiedziała, że chce abym była jej muzą, bo jestem dla niej inspiracja, że otwarcie mówię o chorobie, że wspieram inne kobiety, mówię otwarcie o chorym systemie, a przy tym pracuje i NORMALNIE funkcjonuję - to wzruszyłam się i propozycje przyjęłam ???? moja obecność na Flesz Fashion Night w nowej roli, jako muzy projektantki dedykuję WSZYSTKIM KOBIETOM, które znalazły się w podobnej do mojej sytuacji. Siły wam życzę, nie poddawajcie się, zawsze z uśmiechem na twarzy i przebojowo ???????? tylko tak! A tobie Aga dziękuję za wsparcie i tak wspaniałą kreację - napisała Anna na Instagramie.