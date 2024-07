Kolor burgund to zmysłowa barwa dojrzałego czerwonego wina. Króluje na uroczystych galach, którym nadaje blichtru i doniosłości. Wieczorowa burgundowa kreacja to jednak nie jest jedyny sposób wykorzystania tego intensywnego, zwracającego na siebie uwagę koloru. Od wielu sezonów burgund jest nieodłącznym elementem stylizacji jesiennych.

Burgund w wydaniu wieczorowym

Panie w burgundowych sukniach łatwo wyróżnią się z tłumu. Koncentrują na sobie uwagę dzięki głębi czerwieni, która w każdym wydaniu uchodzi za najbardziej zmysłowy kolor. Burgund ma jednak znaczną przewagę nad innymi odcieniami czerwonego – mimo swojej intensywności, nigdy nie wygląda wulgarnie. Jest barwą, która najlepiej oddaje dojrzałą kobiecość – odwołuje się jednocześnie do majestatu władzy i do sfery erotyzmu. Najbardziej okazale wygląda na mieniących się materiałach – satynie lub lakierowanej skórze. Nawet jeśli nie mamy burgundowej kreacji warto postawić na torebkę i szpilki w tym kolorze. Burgund trudno sobie wyobrazić w innym połączeniu niż ze złotem, które jako jedyne wyprzedza go w rankingu barw kojarzonych z luksusem. Na trzeciej pozycji plasuje się szmaragdowa zieleń, którą również warto wziąć pod uwagę podczas dobierania dodatków do burgundowej sukni. Złota biżuteria i szmaragdowy żakiet zestawione z dojrzałą czerwienią to kwintesencja królewskości.

Burgund modny jesienią

Druga – mniej ekskluzywna odsłona burgundu – to jego jesienna wersja. Jesień jest porą, kiedy swój renesans przeżywają kolory nawiązujące do barw spadających z drzew liści. Mimo, że zdecydowanie przeważają żółcie, brązy i karmele, to właśnie intensywna czerwień najbardziej rzuca się w oczy. Inspiracją dla tych, którzy mają problem z dopasowaniem kolorystycznym burgundowego płaszcza czy kozaków do innych części garderoby niech będzie sama natura. Skoro tam intensywna czerwień współwystępuje z jasnymi, ciepłymi barwami, równie dobrze będzie w takich zestawieniach wyglądać w jesiennych stylizacjach. Warto też zwrócić uwagę na niepozorne oliwki czy szarości – może to połączenia mniej oczywiste, ale równie efektowne. Panie, które lepiej czują się w ciemnych barwach powinny unikać zestawiania burgundu z czernią – łatwo wtedy osiągnąć efekt przytłoczenia. Zamiast czerni można wybrać granat lub intensywną zieleń.