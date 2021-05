Torebka Bottega Veneta to prawdziwa modowa perełka sezonu wiosna lato 2020 ! Marzą o niej dosłownie wszystkie fanki mody i influencerki! Jest dosyć kontrowersyjna w kształcie, ale gwiazdy dosłownie oszalały na jej punkcie! Ma ją już w swojej garderobie Małgorzata Socha , Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska . Jej cena zwala z nóg, ale jeśli ten model skradł również wasze serce, w sieciówkach znajdziecie niemal identyczne w dobrych cenach! Zobaczcie sami! Najmodniejsza torebka sezonu wiosna-lato 2020 „The Pouch", bo tak nazywa się ten model torebki Bottega Veneta, stał się prawdziwą It-bag sezonu wiosna lato 2020 ! Duża marszczona kopertówka przeznaczona do noszenia w dłoni pomieści wszystkie niezbędne rzeczy, jedynym minusem jest jej cena. Kosztuje ok. 9 tys. złotych, ale to nie zniechęca gwiazd, które upodobały sobie go bez reszty. Wystarczy spojrzeć…! Małgorzata Socha postawiła na tę w najmodniejszym kolorze toffi z gładkiej skóry, Barbara Kurdej-Szatan na biel, a Małgorzata Kożuchowska na plecioną w klasycznej czerni. W sieciówkach takich jak Bershka, Zara czy H&M znajdziecie ich naprawdę mnóstwo. Chociaż przeważają kolory beżowy i czarny, znajdziecie również białe, pastelowe wykonane z eko-skóry lub atłasu. Dodatkowo znaleźliśmy również model z ozdobną klamerką lub wysadzaną perłami rączką. Każda z was znajdzie coś dla siebie, ale jedno jest pewne – ten model to prawdziwy must-have sezonu 2020 ! Poniżej zobaczcie, gdzie kupić najmodniejsze i najoryginalniejsze torebki podobne do tej, którą noszą gwiazdy! 1. Ten kolor podbił serce gwiazd, wybrała go Anna Lewandowska i Małgorzata Socha, a ty możesz kupić podobną w Zarze. Kosztuje 359 zł. 2. W Bershce kupicie torebkę w kolorze klasycznej...