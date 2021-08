Oliwia Bieniuk przygotowuje się do udziału w 12. edycji "Tańca z gwiazdami", jednak to nie jest jej jedyny projekt, nad którym aktualnie pracuje. Jak się właśnie okazało, córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, zobaczymy w kolejnej produkcji Reżysera Życia. Młoda gwiazda właśnie pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej do nowego projektu i przy okazji odsłoniła swoje piękne ciało. Oliwia Bieniuk na sesji zdjęciowej zaprezentowała się wspaniale, jednak uwagę zwraca również jej tatuaż wykonany w okolicach żeber. Gdy się przyjrzycie, zobaczycie, że ma on niezwykłe znaczenie i jest hołdem dla zmarłej mamy młodej gwiazdy. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk po pierwszym treningu! Zobaczcie jej znakomitą figurę! Zdjęcia paparazzi Oliwia Bieniuk ma niezwykły tatuaż nawiązujący do Anny Przybylskiej Oliwia Bieniuk coraz śmielej wkracza do show biznesu i wygląda na to, że może zagościć w nim na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że udział w "Tańcu z gwiazdami" to dopiero początek jej drogi do rozpoznawalności i popularności, bo Oliwia nie tylko przygotowuje się do udziału w tanecznym show , ale także po raz kolejny pokaże swoje umiejętności aktorskie w filmie znanego Youtubera, Reżysera Życia. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka wystąpi między innymi u boku doświadczonej młodej aktorki - Wiktorii Gąsiewskiej . Już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy ten projekt! Przedtem jednak możemy oglądać efekty sesji zdjęciowej wykonanej na potrzeby produkcji. Piękne zdjęcia pojawiły się na Instagramie Oliwii Bieniuk. Zobacz także: Oliwia Bieniuk pokazała nagranie z pierwszych zdjęć do "Tańca z gwiazdami". Petarda! Oliwia Bieniuk zapozowała do zdjęć u boku Wiktorii Gąsiewskiej - obydwie panie zaprezentowały się w...