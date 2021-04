Agnieszka Woźniak-Starak znów to zrobiła! Współprowadząca "Dzień Dobry TVN" to niekwestionowana ikona stylu, która kolejny raz skradła nasze serca swoją stylizacją. Woźniak-Starak w jednym z ostatnich wydań śniadaniówki TVN postawiła na jedno z najmodniejszych połączeń. Gwiazda zestawiła prosty garniturowy zestaw od Łukasza Jemioła z nimi... odważnymi biało-fluorescencyjno żółtymi sneakersami od Balenciagi. Model Track2 to jeden z ulubionych modeli sneakersów wśród gwiazd. W swojej szafie ma je również Małgorzata Rozenek-Majdan.

Zobacz także: Kurtki przejściowe na wiosnę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak. Podobny model z Reserved kupisz już za ok. 100 złotych

Sneakersy na wiosnę i lato 2021

Wybierając sneakersy na wiosnę i lato 2021 weź pod uwagę jeden z modeli podobnych do tych, które wybrała Agnieszka Woźniak-Starak. Klasyczna biel w połączeniu z fluorescencyjnym żółtym kolorem to idealne połączenie, które sprawdzi się w przypadku wielu stylizacji. Spójrz tylko na zdjęcie poniżej. Odjechane sneakersy będą wyglądać bosko w połączeniu dosłownie ze wszystkim - nawet z pozornie niepasującym jasnym kobiecym garniturem.

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na model od Balenciagi, to TRACK 2 BIAŁY FLUO. Regularna cena tych butów to ok. 3500 złotych, obecnie są przecenione i kosztują ok. 2900 złotych.

Mat. prasowe

Sneakersy Adidas, Nike, Born2Be i inne marki na wiosnę 2021

1. Bardzo podobny model udało nam się znaleźć na stronie Born2Be. Są teraz na wyprzedaży i kosztują zaledwie 69,99 zł (wcześniej kosztowały 89,99 zł).

Mat. pras.

BORN2BE BIAŁE SNEAKERSY BORN2BE 89.99 zł 69.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Jeśli powyższy model nie wpadł ci w oko, co powiesz na podobne, za to jeszcze tańsze? Model od Renee utrzymany jest w podobnej kolorystyce i stylu. Kosztuje obecnie zaledwie 59,99 zł.

Mat. pras.

RENEE SNEAKERSY DAMSKIE RENEE 99.99 zł 59.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Sneakersy marki Tommy Hilfiger są teraz na wielkiej wyprzedaży! Kosztują 409 złotych (wcześniej 579 zł!).

Mat. pras.

TOMMY HILFIGER SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 579 zł 409 zł ZOBACZ W SKLEPIE

4. A to prawdziwa perełka! Sneakersy od Adidasa to najbardziej klasyczny wybór! Co prawda, ten model stylistycznie nie wygląda jak ten Agnieszki Woźniak-Starak, za to kolorystyka! To strzał w dziesiątkę. Buty kosztują obecnie 339 zł (wcześniej 399 zł).

Mat. pras.

ADIDAS SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 399 zł 339 zł ZOBACZ W SKLEPIE

5. Biało-żółto-czarne sneakersy Nike to wersja mniej nonszalancka, za to niezwykle popularna w ostatnim czasie. Ten model kosztuje 319 złotych. To idealny kompromis między szaleństwem proponowanym przez Balenciagę i oczywiście ceną!

Mat. pras.

NIKE BIAŁE SNEAKERSY EOBUWIE 319 zł ZOBACZ W SKLEPIE

6. Ostatnia propozycja w naszym zestawieniu to sneakersy marki BRONX. Ten model chyba najbardziej przypomina sneakersy Agnieszki Woźniak-Starak. Masywna podeszwa w połączeniu z fluorescencyjnymi kolorami daje wspaniały efekt!

Mat. pras.

BRONX SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 739 zł 429 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Na który z modeli się zdecydujesz?