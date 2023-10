Poznaj najmodniejsze fryzury 2021 roku! Jak się okazuje, do łask powrócą dawno zapomniane fryzury, które triumfowały nawet dwie dekady temu, tyle, że tym razem z nowoczesnym twistem. Grzywki, pazurki, naturalność, fantazja i łączenie stylów, włosy krótkie i długie. Poznaj 7 cięć i koloryzacji, o które będziemy błagać fryzjerów w 2021 roku. Bez względu na to, czy masz włosy proste czy kręcone obiecujemy, że znajdziesz coś dla siebie.

1. Lob

Lob to nic innego jak przedłużony bob. Trend idealny dla tych z nas, które marzą o zmianie wizerunku, ale ostre, radykalne cięcie nie wchodzi w grę. Co więcej, ta fryzura pasuje do każdego kształtu twarzy i wysmukla jej rysy. Nic dziwnego, że natychmiast pokochały ją gwiazdy, takie jak Małgorzata Rozenek, Jessica Alba, Taylor Swift, Joanna Krupa, Selena Gomez czy Hailey Bieber.

2. Modern mullet

Ta fryzura to zdecydowanie opcja dla odważnych, które nie boją się eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Choć modern mullet może wzbudzać kontrowersje, takie cięcie doskonale podkreśli nasz charakter i zapewni, że nie przejdziemy niezauważone. Kiedy w latach 80. na "czeskiego piłkarza" ściął się Dawid Bowie, fryzurę chciał nosić cały świat, a teraz, po ponad 30 latach, wraca do łask w naprawę wielkim stylu. Postrzępiona grzywka, krótki przód i długi tył zyskały zupełnie nowe wydanie, a lansowała ją między innymi sama Miley Cyrus.

3. Shaggy hair

Ostatnio w nowej odsłonie shaggy hair mogliśmy widzieć między innymi Jessicę Mercedes. Jedna z najmodniejszych fryzur lat 70., którą nosiły takie gwiazdy jak Cher, Mick Jagger oraz Jane Fonda, to wszystko, o czym mówią trendy na 2021 rok - naturalność, włosy, które wyglądają jakbyśmy dopiero co wyszły z łózka i fantazja. Zarówno krótka, jak i długa wersja shaggy hair będzie bardzo pożądana.

4. Pixie

Ta fryzura jest bardzo stylowa, ponadczasowa i nie brakuje jej pazura. Do tego wysmukla rysy twarzy, odmładza, a swoim właścicielkom dodaje dziewczęcego uroku. Jeżeli więc lubisz krótkie włosy, pixie będzie dla Ciebie najlepszym wyborem na 2021 rok. Choć trend ten jest znany od lat, wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce i pozwala nam na prawdziwą zabawę formą! Mimo krótkiego tyłu, długą grzywkę możemy stylizować na dziesiątki sposobów i w zależności od okazji, pokazywać się zawsze w innym, równie stylowym wydaniu.

5. Hybrydowa koloryzacja

Choć w 2021 mowa przede wszystkim o naturalności, hybrydowej koloryzacji ciężko się oprzeć. Na czym polega jeden z największych trendów we fryzjerstwie? To dwa odcienie, które łączą się w jeden! Jak się okazuje, tym razem najmodniejszą hybrydą będzie połączenie koloru srebrnego z fioletem. Ten rok zdecydowanie należy do odważnych.

6. Syrenka

Choć syrenka to nazwa, która kojarzy nam się ze stylizacją paznokci, ma ona również swoje przełożenie w trendach fryzjerskich. Ten super modny efekt lansuje między innymi Kim Kardashian. Jak go uzyskać? Tu przede wszystkim liczy się długość i kondycja naszych włosów. Jeżeli jesteśmy współczesnymi roszpunkami - nic nie stoi nam na drodze. Jeżeli nie, możemy posiłkować się, jak sama Kim, przedłużaniem włosów. Syrenka to fryzura, która łączy w sobie dwa kolory, jednak nie powinniśmy mylić jej ani z ombre, ani z sombre. Jeżeli chodzi o odcienie, istnieje tu całkowita dowolność. Rok 2021 ma być pełen fantazji i koloru!

7. Gambit królowej

Filmy i seriale to niekończące się źródło inspiracji, jednak w 2020 roku, kiedy cały świat stanął, jeszcze bardziej niż światowe wybiegi i ulice modowych stolic, to właśnie one lansowały najgorętsze, przyszłe trendy. "Gambit królowej" które okazał się prawdziwym hitem sprawił, że lata 60. wróciły ze zdwojoną siłą nie tylko do naszych szaf, ale również na nasze głowy. W 2021 roku nikogo więc nie powinna dziwić fryzura na Beth Harmon.

Jeśli chcesz wzmocnić i podkreśli swój naturalny kolor włosów, na przykład rudy jak u Beth, użyj odżywki koloryzującej.