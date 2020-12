Wielki horoskop na 2021 rok! Czy będzie lepszy niż ten? Sprawdź swój znak i przekonaj się, co Cię czeka! 

Czas na wielki HOROSKOP na 2021 rok! Czy przyszły rok będzie dla nas lepszy? Pandemia koronawirusa dała nam wszystkim mocno w kość, dlatego też każdy z nas chce po prostu powrotu do... normalności. Co nas czeka w nadchodzącym roku? Co z pracą? Ze zdrowiem? Z rodziną? Koniecznie sprawdźcie swój znak zodiaku i horoskop na 2021 rok!

Horoskop na 2021 rok - KOZIOROŻEC

Zapowiada się szalony rok. Będziesz gotowa na eksperymenty i otwarta na propozycje. Nie przestraszysz się niczego, nawet małżeństwa po dwóch miesiącach znajomości! Jednak nie znaczy to, że na siłę będziesz ciągnąć kogoś do ołtarza. Nie lubisz zadowalać się byle czym. W życiu zawodowym wejdziesz na nową ścieżkę, i to już w pierwszym kwartale. Podrzędne stanowisko lub fakt, że masz być bezwolnym wykonawcą czyichś poleceń, nie będą ci odpowiadać. Działaj samodzielnie, a więcej zyskasz. Wysiłki przyniosą efekty dopiero jesienią: w październiku osiągniesz sukces. Latem naładuj akumulatory. Po wielu miesiącach spędzonych w czterech ścianach przyda ci się wreszcie wyjazd.

Horoskop na 2021 rok - WODNIK

Dla Wodniczek w stałych związkach nadejdzie czas na poważne deklaracje, będzie im sprzyjał zwłaszcza koniec października. Jeśli lubisz skakać z kwiatka na kwiatek, będziesz się musiała wykazać sporą inwencją, aby kogoś oczarować. W lutym zdaj się na spryt i inteligencję, bo będziesz musiała liczyć tylko na siebie. Nikt nie będzie się wtrącał do twojej pracy, ale też nie znajdziesz nikogo, kto by się za tobą wstawił. Przełom nastąpi jesienią. Na początku września przygotuj się na spore turbulencje. Na niektórych się zawiedziesz, inni pozytywnie cię zaskoczą. Z kolei w listopadzie okażesz się doskonałą bizneswoman. W lipcu, sierpniu i grudniu pojawią się szczęśliwe sploty okoliczności. Siła woli i hart ducha utorują ci drogę do sukcesu.

Horoskop na 2021 - RYBY

Idealny czas na nową miłość przypadnie na lipiec i sierpień. Nawet jeśli nie od razu zakochasz się na zabój, to z czasem odkryjesz, że znalazłaś tego jedynego. We wrześniu rozpoczniesz więc nowy etap, z ogromną pasją i nadzieją. W pracy od początku roku będziesz miała pod górkę i niekoniecznie może to być związane z pandemią. Niektóre perturbacje zawodowe mogą się ciągnąć aż do kwietnia. Za to później będzie już tylko lepiej. Nawet jeśli w czerwcu nie wszystko potoczy się zgodnie z planem, to w końcu i tak wyjdziesz na prostą. Szczęśliwy splot wydarzeń zadecyduje w maju o twojej przyszłości. Pamiętaj jednak, żeby dbać o zdrowie, także psychiczne. Uprawiaj sporty, bo w tym roku dobra forma jest kluczem do sukcesu

Horoskop na 2021 - BARAN

W pierwszym kwartale roku masz szansę na oszałamiającą przygodę miłosną. Wykorzystaj ten czas i nie lekceważ sygnałów, jakie wysyła osoba, która ci się podoba. A kariera? Mijający rok nie był dla ciebie łatwy, za to następny zapowiada się lepiej. Wprawdzie nadal trzeba będzie zaciskać pasa, za to do naprawy uszczuplonego budżetu przystąpisz z werwą i optymizmem. To twój rok przedsiębiorczości! Warto pomyśleć o rozwoju i nowych sposobach zarabiania pieniędzy. Jeżeli praca nie daje ci satysfakcji, czas na zmianę, ale nie rób niczego pochopnie. Rozważ wszystkie za i przeciw. W czerwcu pojawi się sytuacja, która będzie wymagać od ciebie talentu dyplomatycznego. Dzięki niemu wybrniesz z każdej opresji.

Horoskop na 2021 - BYK

Jeśli szukasz drugiej połowy, to musisz się pospieszyć. Na zawarcie nowej znajomości najkorzystniejszy czas przypadnie do kwietnia. Z kolei erotyczne szaleństwa, o jakich zawsze marzyłaś, mogą spotkać cię pod koniec sierpnia. W seksie przełamiesz swoje bariery. Zadufanie w sobie oraz nieumiejętność przyznania się do własnych błędów okażą się teraz twoją piętą achillesową. Jeśli zależy ci na utrzymaniu dobrych stosunków w pracy, musisz trochę spuścić z tonu i nie zadzierać nosa. Natomiast w finansach coraz lepiej. W październiku nie angażuj się jednak w ryzykowne przedsięwzięcia. Pod koniec roku pokonasz wrogów, a jedna mądra decyzja sprawi, że pozbędziesz się kłopotów towarzyskich.

Horoskop na 2021 - BLIŹNIĘTA

Zaimponują ci ludzie o szerokich horyzontach, którzy potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. To właśnie od nich zapragniesz teraz uczyć się życia. Wymarzonym okresem na romantyczne randki będzie połowa lipca. Z kolei jesienią nie daj się skusić żadnym szaleństwom. Zwali ci się na głowę dużo pilnych spraw. Aby temu sprostać, musisz być bardziej operatywna, zdecydowana, zdolna do szybkiego podejmowania decyzji. Jeżeli uda ci się pracować wydajnie, wszystko ułoży się bez zastrzeżeń. Pamiętaj, że najprostsze rozwiązania są z reguły najtrafniejsze. W drugiej połowie roku będziesz pracować niemal wyłącznie nad samymi interesującymi projektami. W maju sprawy przybiorą nadzwyczaj dobry obrót. Zrealizujesz wytyczone cele.

Horoskop na 2021 - RAK

W lutym pojawi się korzystny klimat do poważnych rozmów z ukochaną osobą. Jeżeli jesteście w kryzysie, może być to moment przełomowy – zechcesz postawić sprawy na ostrzu noża. Nie zawahasz się nawet przed rozstaniem. Wolne Raki mają szansę poznać kogoś interesującego w kwietniu i lipcu. Randki zaplanowane na ten czas na pewno będą udane. Twoje tegoroczne zaangażowanie w sprawy zawodowe przyniesie w końcu oczekiwane rezultaty. Będziesz energicznie przeć do przodu i z łatwością wykorzystasz wszelkie nadarzające się okazje, by zaspokoić swoje ambicje. Niestraszna ci też będzie ciężka praca, o ile przyniesie ona wymierne korzyści. W październiku uśmiechnie się do ciebie szczęście w grach losowych!

Horoskop na 2021 - LEW

Udowodnisz ukochanej osobie, jak silna jest twoja miłość. Uczucia podsycać będzie piekąca zazdrość, nie zawsze uzasadniona. Jeżeli jesteś samotną Lwicą, już w drugiej połowie marca będziesz miała okazję poznać kogoś, kto naprawdę zawróci ci w głowie. Pierwsze półrocze to będzie dla ciebie dobry czas. Po okresie zastoju w życiu zawodowym, możesz liczyć na wiele ciekawych propozycji. Jeśli poszukujesz pracy, będzie to dobry czas, aby ją w końcu znaleźć. Latem rób plany i korzystaj z wakacyjnej wolności. Zdziwisz się, jak dystans zmienia podejście do życia. W październiku bądź wytrwała w dążeniu do wytyczonego sobie celu. Znajdą się osoby, które będą cię zniechęcać, ale nie ustępuj, nawet jeśli miałabyś się o to kłócić z rodziną.

Horoskop na 2021 - PANNA

Niewykluczone, że w nadchodzącym roku podejmiesz ważne życiowe decyzje: pomyślisz wreszcie o ślubie albo zdecydujesz się na dziecko. Najlepsze miesiące na zaręczyny oraz randki z osobą, wobec której masz poważne zamiary, to kwiecień i wrzesień. Będziesz miała mnóstwo obowiązków, ale przy dobrej organizacji i efektywnym działaniu ze wszystkim sobie poradzisz. W wydatkach nie bądź zbyt ekstrawagancka i staraj się powstrzymać swoją rozrzutność – myśl o zabezpieczeniu przyszłości. W tym roku nie odpuszczaj sobie urlopu, musisz gdzieś wyjechać, nawet gdyby to miała być rodzinna działka. W listopadzie zdobędziesz się na to, na co dotąd brakowało ci odwagi albo myślałaś, że nie wypada ci tego robić.

Horoskop na 2021 - WAGA

Nowy rok zacznie się dla ciebie z przytupem. Rozpoczniesz nowe życie! W kwietniu poznasz kogoś, kto cię w sobie rozkocha, a intensywność uczucia dosłownie zwali z nóg. Jednak najbardziej romantyczne randki czekają cię w czerwcu, wtedy też bez żadnych przeszkód rozkwitać będzie twoja nowa miłość. Gwiazdy przyniosą przypływ dodatkowej gotówki. Pojawią się również okazje do nawiązania obiecujących kontaktów zawodowych, które zaowocują w czerwcu. Na wielką karierę w tym roku raczej nie licz, ale utraty pracy też nie musisz się obawiać. We wrześniu wypłyniesz wreszcie na szerokie wody. Odetchniesz pełną piersią i nareszcie zrealizujesz swoje ambitne zamierzenia. To rok niełatwy, za to przełomowy.

Horoskop na 2021 - SKORPION

Drobne nieporozumienia z ukochanym mężczyzną na początku roku nie powinny cię zrażać, bo w miłości szykuje się teraz szczęśliwy okres. Czerwiec to wymarzony czas na romantyczne wyprawy z bliską sercu osobą. Z kolei we wrześniu ktoś złoży ci niecodzienną propozycję. Dobrze się zastanów, zanim odmówisz. A co w karierze? Już w pierwszych dniach stycznia z werwą weźmiesz się do pracy. Robota będzie ci się dosłownie palić w rękach. Rysują się również perspektywy awansu, zwłaszcza jeśli ostatnio ciężko pracowałaś. Twoje wysiłki wreszcie zostaną docenione. W ostatnim kwartale roku twoja pewność siebie i niebanalne pomysły zjednają ci przychylność przełożonych. Nie zabraknie ci dobrych pomysłów, które błyskawicznie wcielisz w życie

Horoskop na 2021 - STRZELEC

Twoja otwartość na nowe znajomości da nadspodziewane efekty. Nawet jeśli jesteś w stałym związku, nie zabraknie ci cichych wielbicieli. Największe zainteresowanie i zachwyty wzbudzisz na przełomie października i listopada. Bardziej frywolne Strzelce będą miały nawet kilka przelotnych związków! Twoją pozycję w pracy umocni zaś umiejętność łagodzenia konfliktów. Staniesz się wprost niezastąpiona wszędzie tam, gdzie trzeba będzie działać szybko i profesjonalnie. Nie będziesz się bać ryzyka ani odważnych posunięć. Nie przerazi cię nawet perspektywa zmiany branży i wyjazd do pracy za granicę. Czerwiec to świetny czas na szukanie dodatkowych źródeł zarobku. W tym roku rozwijaj pasje i talenty, bo dzięki nim zyskasz popularność.

Podoba Wam się Wasz znak?