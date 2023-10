Ze względu na niekończący się lockdown mamy niezaspokojoną potrzebę wolności – chcemy więc, by nasza fryzura była pełna ruchu, objętości, by łatwo mogła się zmieniać. Pożądany efekt to jakby nie do końca uczesane włosy, naturalne loki lub fale, nawet na prostych włosach dużo tekstury. Stylizacje wieczorowe na karnawał 2021 dotyczą raczej kameralnych spotkań w najbliższym gronie znajomych. Fryzury mają być wygodne i autentyczne.

Wet look

– Wet look w sezonie zima 2021 jest pobałaganiony, jakby porządnie zlany deszczem. Sam McKnight tworząc fryzury do pokazu Fendi, powiedział o nich, że są jak „po burzy w ogrodzie”. Ozdobione plastikowymi ozdobami i perłami wyglądają trochę grunge, a trochę jak romantyczne syreny - mówi nam Irena Bzdoń – fryzjerka, trenerka marki Davines, właścicielka Salonu Syrena w Lublinie.

Akcesoria we włosach

– Ciągle modne są akcesoria – duże, wręcz przeskalowane opaski, klamry, spinki. Nakładamy je na niedbale rozczochrane lub ekstremalnie gładkie fryzury. Chanel pokazało duże wianki nałożone na gładkie kucyki z przedziałkiem z przodu.

Cieniowane fryzury

– We fryzurach w tym sezonie będziemy chciały poczuć ruch i lekkość. Dla odważnych – śmiało odkrywające twarz neo-mulety, dla bardziej nieśmiałych – strzyżenia w stylu shaggy z grzywką i cieniowanymi włosami opadającymi na twarz. Miłośniczki boba będą nosić jego bardziej wycieniowaną wersję, a długie włosy – również te z doczepami – najlepiej zaczesać gładko z przedziałkiem z przodu.

Gdy falujemy włosy, lepiej zrobić nieregularne fale, trochę niesymetryczne, pełne ruchu w górę i w dół, nie przypominające loków. „Warstwowe” fryzury o naturalnej teksturze zapewniają pożądany efekt ruchu.