Kate Bosworth na każdym kroku udowadnia, że nie bez powodu uznawana jest za jedną z najbardziej inspirujących fashionistek. 33-letnia aktorka wybrała się ostatnio na spacer po Nowym Jorku w stylizacji łączącej najmodniejsze trendy sezonu: szerokie dżinsy (Citizens of Humanity), kurtkę bomber i mokasyny (Christian Louboutin). Kate całość uzupełniła stylową torebką Prady i klasycznymi okularami przeciwsłonecznymi. Rezultat? Naszym zdaniem to świetny look! Zgadzacie się?

