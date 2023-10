KROK PIERWSZY – PŁASZCZ! Płaszcz, to klasyk każdej kobiecej szafy. Agnieszka Woźniak- Starak wybrała ten o oversizowym kroju w stonowanym kolorze. Jesteśmy zakochani w wyborze gwiazdy. W tym sezonie największym trendem jest klasyka i minimalizm, który zostanie z nami na dłużej. Wybraliśmy kilka propozycji, które zachwycą niejedną kobietę.

KROK DRUGI- JEANSY

Tym razem gwiazda postawiła na jeansy z modowym akcentem. Rozszerzane nogawki, to mocny trend, który utrzymuje się już od kilku sezonów. Jeden charakterystyczny akcent i cała stylizacja

nabiera innego klimatu. Połącz je z prostym swetrem i płaszczem a będziesz wyglądała jak gwiazda z pierwszych stron gazet.

KROK TRZECI – MIĘCIUTKI SWETER

Kolejny must have jesienno-zimowej szafy. Dzięki niemu każda stylizacja nabiera charakteru. W tym sezonie postaw na jasne kolory, które rozjaśnią Twoją twarz. Oversizowy krój, to sprawdzony wybór. Największe it girls w tym sezonie noszą jasne, najlepiej beżowe swetry o luźnym kroju.

KROK CZWARTY- BRĄZOWE BOTKI

Przez ostatnie lata czerń zawładnęła szafami większości kobiet. W tym sezonie brąz i beż powraca ze zdwojoną siła. Te w karmelowym kolorze będą idealnym zamiennikiem czarnych sztybletów. W połączeniu z jeansami stworzą zgrany kolorystycznie duet, który zawsze będzie wyglądał modnie i stylowo.

KROK PIĄTY- TOREBKA

To nieodłączny element każdej stylizacji. Jeśli szukasz czegoś na dłuższe lata, wybierz o klasycznym kroju i kolorze. Jeśli Twoja szafa potrzebuje odświeżenia, to świetną inwestycją okaże się nowa torebka. W tym sezonie poza brązem równie silnym trendem jest wytłaczana skóra węża lub krokodyla. Połącz te dwa trendy i wyglądaj jak najmodniejsza dziewczyna w swoim mieście.

