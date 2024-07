1 z 11

Dyskretna, minimalistyczna biżuteria idzie w odstawkę! Tej wiosny do łask wracają bogato zdobione kolczyki w rozmiarze XXL. Liczą się detale: chwosty, łańcuszki, kryształki lub... pióra. Inspiracja? Look Katy Perry z zeszłotygodniowej imprezy charytatywnej w Los Angeles. Gwiazda do skórzanej sukienki od Deborah Drucker dobrała gigantyczne kolczyki, przypominające... żyrandole. Zobacz przegląd równie spektakularnych propozycji z naszych sklepów - zanim jednak założysz swoją ulubioną parę, nie zapomnij o upięciu lub związaniu włosów! ;)

