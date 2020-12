Botki Julii Wieniawy były synonimem kiczu, teraz to hit 2021 roku. Kupicie je CCC za nieco ponad 100 złotych

Julia Wieniawa nie po raz pierwszy zachwyciła nas swoją stylizacją. Młoda gwiazda udowodniła, że nawet podczas kwarantanny warto czasem zamienić wygodny dres na coś bardziej efektowanego. Tym razem aktorka postawiła na spódnicę w modny, zwierzęcy print, biały obszerny golf z szerokimi rękawami oraz super modne botki oraz torebkę. Co więcej stylowe akcesoria znajdziemy w popularnym sklepie i wcale nie zapłacimy za nie fortuny. Koniecznie zobacz, jak Julia Wieniawa połączyła ze sobą najgorętsze trendy i zainspiruj się jej stylem!

Moda zima 2021. Julia Wieniawa w najmodniejszym botkach i torebce tego sezonu! Wiemy, gdzie je znaleźć

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Aktorka powoli urządza swoje nowe mieszkanie i już zaprosiła do niego fotografa, by wykonać w nim pierwsze zdjęcia! Gwiazda zapozowała na pięknej kanapie w równie pięknej stylizacji. Cóż, nigdy nie miałyśmy wątpliwości, że ma ona prawdziwego nosa do trendów, jednak te buty i torebka z CCC to prawdziwy hit! Julia Wieniawa postawiła na klimat retro i wybrała białe botki na obcasie ze złotą klamrą, oraz jasną, małą, prostokątną torebką na krótkim pasku.

Akcesoria w tym stylu obserwujemy na pokazach największych domów mody, w szafach trendsetterek oraz najbardziej stylowych ulicach miast już od wielu sezonów i nic nie wskazuje na to, by szybko miały wyjść z mody!

Botki Julii Wieniawy kosztują 129 złotych. To model Jenny Fairy z kolekcji Retro Vibe. Co więcej, stylizacja Julii Wieniawy to nie tylko idealna propozycja na zimę, ale także jesień, czy nawet wczesną wiosnę! Takie dodatki sprawdzą się o każdej porze roku. Jak widać odpowiednie dodatki są w stanie podrasować każdy look, a nasza letnia garderoba może się sprawdzić w dowolnym sezonie.

Dodatkowo buty i torebka marki Jenny Fairy, które wybrała Julia Wieniawa dostaniemy w CCC! Jak widać najbardziej trendy elementy garderoby wcale nie muszą pochodzić od drogich projektantów i domów mody.

Choć białe buty na obcasie przez lata uchodziły za synonim kiczu, już kilka sezonów temu odzyskały swoje dobre imię i szturmem wdarły się nie tylko na wybiegi, ale również do naszych szaf. Kochacie ten trend, a może go nienawidzicie?