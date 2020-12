Moda jesień 2020. Kasia Cichopek w marynarce za ponad 1000 zł w... pracy zdalnej! 

Kasia Cichopek po raz kolejny zachwyciła swoich obserwatorów piękną stylizacją, a my zwróciliśmy szczególną uwagę na jej marynarkę. Wielu z nas pracę zdalną zaczęłoby w dresie, jednak nie ona! Gwiazda TVP dba o każdy szczegół nawet takiego domowego looku. Sama marynarka to koszt ponad 1000 zł! Zobaczcie sami!

Kasia Cichopek zachwyca marynarką za ponad 1000 złotych

Kasia Cichopek uwielbia modę! Gwiazda "M jak miłość" doskonale wie, co jest modne, a w jej garderobie znajdują się prawdziwe perełki. Dzięki temu, że aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, na bieżąco możemy podziwiać jej stylizacyjne pomysły. Aktorka przywiązuje ogromną wagę do swoich total looków i co chwila zachwyca nimi swoje fanki, które uwielbiają inspirować się jej stylem.

Tym razem aktorka pokazała fotografię z domowego zacisza. Kasia Cichopek nawet pracując zdalnie, zdecydowała się na supermodny look.

Home office look 😉 choć w spodniach od piżamki jest wygodniej 😴 zaraz się przebiorę 😆 - napisała gwiazda "M jak miłość" pod najnowszym zdjęciem.

Tym razem aktorka wybrała czarne obcisłe spodnie oraz jasną marynarkę w czarną kratę i złotymi zdobionymi guzikami. Całość - jak zawsze - wygląda perfekcyjnie!

Instagram

Marynarka, którą ma na sobie gwiazda, to prawdziwy hit jesienno-zimowych miesięcy! Aktorka zdecydowała się na model marki Pinko, który w regularnej cenie kosztuje ponad 1600 złotych. Jednak teraz trwa na nią duża promocja i dostaniecie ją za około 1000 złotych.

Mat. prasowe

I jak Wam się podoba? Skusiłybyście się na taki model?