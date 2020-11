Moda jesień 2020. Kasia Cichopek w stylizacji w iście paryskim stylu! Marynarkę w tym stylu znajdziecie już od 199 zł

Kasia Cichopek po raz kolejny zachwyciła fanki swoją stylizacją. Tym razem widzimy gwiazdę w bardzo eleganckiej odsłonie. Szczególną uwagę zwraca jej marynarka - gwarantujemy Wam, że nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek chwali się jesiennymi dekoracjami. Lampiony, dynie i wrzosy. Co za klimat!

Kasia Cichopek znów zachwyca swoim total lookiem

Katarzyna Cichopek to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show biznesie. Aktorka przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji i sięga po najmodniejsze perełki. W jej garderobie znajduje się wiele kultowych modeli, które non stop podziwiamy! Kasię Cichopek bardzo często możemy zobaczyć w eleganckich zestawach, ale jej wygodne i luźne total looki, również robią furorę wśród internautów.

Fanki gwiazdy uwielbiają oglądać jej stylizacje, którymi bardzo często się inspirują. Instagramowy profil Kasi Cichopek obserwuje ponad 415 tys. internautów. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a my dzięki temu po raz kolejny możemy podziwiać jej fantastyczny total look. Tym razem gwiazda postawiła na elegancję w iście paryskim stylu.

Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy ją w czarnych, obcisłych spodniach, imitujących "efekt skóry" oraz wygodnych botkach marki Carinii, w których już jakiś czas temu widzieliśmy aktorkę. Ale największe wrażenie robi marynarka gwiazdy! To po prostu prawdziwy hit, od którego ciężko oderwać wzrok. Czerwona marynarka w kratę i zdobieniem w okolicach kołnierzyka, to fantastyczny model od Babylon. Wiele wskazuje na to, że jest to nowość, ponieważ na ten moment marynarka nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży.

Warto zatem rozejrzeć się za podobnymi modelami! Nam spodobał się ten od Renee, który dostaniecie w cenie 199,99 złotych! I jak? Skusicie się na taki model?