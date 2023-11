1 z 6

Co mają ze sobą wspólnego Anna Lewandowska, Marina, Bella Hadid, Rihanna, the Weeknd oraz amerykańska edycja magazynu Vogue? To proste – wszyscy oni ulegli czarowi młodej, odjechanej polskiej marki MISBHV, która odnosi sukces za sukcesem i w żadnym wypadku nie zwalnia tempa.

Od okresu radosnej beztroski po wejściu Polski do Unii Europejskiej, aż po kiczowate imprezy techno z wczesnych lat XXI wieku – MISBHV jest marką, która inspiracje czerpie z estetyki post-komunistycznej Polski i czyni z niej modny towar eksportowy na cały świat. Zapamiętajcie sobie tę nazwę – to jedna z najciekawszych współczesnych brandów streetwearowych.

