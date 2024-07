Nie bez powodu Miranda Kerr należy do grona aniołków Victoria's Secret! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia modelki z tegorocznego balu UNICEF: Miranda pozuje w - pozornie - skromnej, czarno-białej sukience Louis Vuitton. Zabudowany dekolt, krótki rękaw, luźny fason - a mimo to Kerr wygląda niezwykle sexy! To dzięki jej nogom, które wydają się sięgać nieba. A czy wam podoba się stylizacja modelki?

