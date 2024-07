Michalina Manios chyba zdała sobie sprawę, że jej twórczość muzyczna nie powala na kolana i postanowiła wrócić do korzeni, czyli do pracy w modelingu. Co jakiś czas "Top Modelka" bierze udział w sesjach zdjęciowych, w których zazwyczaj prowokuje swoją seksualnością (Michalina urodziła się jako hermafrodyta). Manios pozowała już nago, wystylizowana na Femme Fatale, a teraz możemy oglądać ją w sukni ślubnej.

Na swój profil na Facebooku Michalina udostępniła zdjęcia z sesji Łukasza Niemca. Przekonuje was kolejna mocno kobieca sesja celebrytki? Uda jej się w końcu zabłysnąć tak jak Oldze Kaczyńskiej i Ani Piszczałce?

