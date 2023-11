Micelarny szampon do włosów to głęboko oczyszczający kosmetyk o delikatnym działaniu. Zawarte w nim micele skutecznie usuwają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z kosmyków oraz skóry głowy. Szampon oczyszczajacy mogą stosować osoby z wrażliwą i skłonną do podrażnień skórą, gdyż nie zawiera on parabenów, silikonów ani barwników.

Moda na kosmetyki micelarne rozpoczęła się od pojawienia się na rynku płynów micelarnych do oczyszczania twarzy. Są to delikatne preparaty 2 w 1, czyli połączenie mleczka i toniku. Wraz z rozwojem rynku kosmetycznego w sprzedaży pojawiły się równie micelarne żele, kremy, a teraz również szampony do włosów.

Micelarny szampon do włosów - jak działa?

Formuła szamponów micelarnych oparta jest na innowacyjnej technologii micelarnej cenionej z oczyszczania twarzy (czyli wspomnianych wcześniej płynów micelarnych). Kosmetyk zawiera w sobie micele, czyli mikroskopijne cząsteczki, które posiadają zdolność łączenia się z tłuszczem i przyciągania do siebie różnych zanieczyszczeń, zarówno z włosów, jak i skóry głowy. Szampon oczyszczający nie zawiera w sobie szkodliwych substancji, takich jak: parabeny, silikony oraz sztuczne barwniki, przez co jest bezpieczny dla osób z wrażliwą i podatną na podrażnienia skórą.

Micelarny szampon oczyszczający - dla kogo?

Micelarny szampon oczyszczający zyskuje coraz więcej zwolenników, głównie przez swoje delikatne działanie. Kosmetyk skutecznie usuwa brud z kosmyków podczas spłukiwania, nie naruszając przy tym hydrolipidowej warstwy ochronnej skóry głowy i nie wysuszając jej. Szampon do włosów pozbawiony jest szkodliwych substancji, jak parabeny czy silikony, dlatego mogą go stosować osoby z wrażliwą, skłonną do przesuszania i podrażnień skórą. Kosmetyk polecany jest zwłaszcza dla osób o delikatnych, cienkich i łamliwych kosmykach. Szampon oczyszczający to dobre rozwiązanie także dla tych, u których pojawia się nieprzyjemny świąd bądź pieczenie po użyciu tradycyjnych szamponów do włosów.

Rodzaje szamponów micelarnych

Na rynku kosmetycznym jest wiele rodzajów szamponów micelarnych. Kosmetyki do włosów różnią się od siebie głównie substancjami dodatkowymi, które wzmacniają efekt działania produktu. Szampon micelarny z dodatkiem ekstraktu z lilii wodnej poprawia elastyczność kosmyków oraz zapewnia im głęboki poziom nawilżenia, z kolei ekstrakt z melisy cytrynowej wzmacnia oczyszczające działanie kosmetyku, przywracając włosom świeżość i zdrowy wygląd.