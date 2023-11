Odpowiednie dopasowanie marynarki do budowy własnego ciała należy do najtrudniejszych czynności z zakresu ubioru, jakie muszą wykonać mężczyźni. Jeżeli ktoś nie może pozwolić sobie na wydatek związany z uszyciem marynarki na miarę, to musi znać zasady dotyczące dobierania tej części garderoby. Jeśli nie będzie miał takiej wiedzy, to ryzyko popełnienia przez niego stylizacyjnego błędu jest bardzo duże.

Samo posiadanie drogiej i modnej marynarki nie daje gwarancji, że jej posiadacz będzie wyglądał w niej dobrze. Każda marynarka powinna być odpowiednio skrojona, aby eksponowała zalety danej sylwetki, a niekiedy ukrywała też jej wady.

Najczęściej popełniane błędy z marynarką w głównej roli

Mimo że świadomość mężczyzn w Polsce dotycząca modowych trendów i zasad jest coraz większa, to i tak często można zauważyć popełniane błędy związane z noszeniem lub doborem marynarki. Najczęściej popełnianymi błędami są:

noszenie marynarki w nieodpowiednim rozmiarze,

noszenie marynarki ze zbyt długimi rękawami,

zbyt duże, odstające poduszki na wysokości ramion,

pozostawienie metek zewnętrznych,

harmonijkowanie się przodu marynarki.

Jak widać, lista popełnianych błędów związanych z noszeniem i dopasowaniem marynarki jest dosyć długa. Dotyczą one głównie osób, które kupują marynarki gotowe do założenia, bez wprowadzania do nich poprawek krawieckich. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli marynarka jest całkowicie źle dobrana, to nawet ewentualne poprawki nie są w stanie zbyt wiele poprawić.

Porady dotyczące właściwego dopasowania marynarki

Zanim rozpocznie się poszukiwania nowej marynarki trzeba zebrać informacje na temat aktualnego wzrostu oraz obwodu klatki piersiowej. Na tej podstawie należy szukać odpowiednich rozmiarów, mając jednocześnie na względzie to, że rozmiary mogą różnić się w zależności od producenta. Aby wybrać możliwie najlepszą marynarkę, poleca się:

