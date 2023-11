Louis Vuitton pokazał w Paryżu nową, męską kolekcję na jesień-zimę 2019/2020. Dyrektor artystyczny Virgil Abloh jako jeden z nielicznych potrafi łączyć modę luksusową ze streetwear'em. Czy również tym razem zachwyci swoich fanów?

Louis Vuitton - męska kolekcja na jesień-zimę 2019/2020

Virgil Abloh projektuje również dla rozchwytywanej obecnie marki Off-White, co widać w wielu projektach nowej kolekcji Louis Vuitton, jednak przede wszystkim zainspirował się znanym wszystkim królem popu, Michaelem Jacksonem. Styl gwiazdora był jedynie punktem wyjścia w kolekcji, bo najważniejsze dla projektanta było przekazanie wizji pokoju na świecie, do której również często odnosił się gwiazdor.

W kolekcji znajdziemy przepiękne luksusowe materiały, tłoczone w charakterystyczne monogramy LV, przestrzenne warstwowe stylizacje, które uzupełniały dodatki świecące w ciemności, wielkie torby i buty. Cała kolekcja to nonszalanckie projekty, ale z lekką odrobiną luzu i sportowego klimatu.

Niefortunnie parę dni po pokazie amerykańska stacja telewizyjna HBO wyemitowała kontrowersyjny film "Leaving Neverland”. W związku z tym pokaz wywołał spore emocje, czy odbije się to na domu mody Louis Vuitton? Ostatecznie dom mody oświadczył, że nie wypuści żadnego projektu, który bezpośrednio będzie nawiązywał do Michaela Jacksona. A to może oznaczać, że ta przepiękna i luksusowa kolekcja zostanie wycofana ze sklepów...

Poniżej zobaczcie męską kolekcję na jesień -zimę 2019/2020 Louis Vuitton.