1 z 7

Powitanie choinki w Białym Domu

Do Białego Domu zawitała choinka! Na ten moment czekali wszyscy Amerykanie. Bożnarodzeniowe drzewko przyjechał do Waszyngtonu 20 listopada, inaugurując okres przedświąteczny. Choinkę powitała Melania Trump, której towarzyszył syn Barron. To już tradycja, że drzewko na dziedzińcu Białego Domu odbiera prezydentowa, która wprowadza symbol świąt do rezydencji. Imponująca choinka przyjechała do Waszyngtonu z miejscowości Endeavor w Wisconsin.

Zobacz też: Melania Trump żałowała jednej rzeczy po wizycie w Polsce. O co chodzi?

Pojawienie się choinki w Białym Domu to początek uwielbianego przez Amerykanów okresu przedświątecznego. Jednak bardziej niż bożonarodzeniowe drzewko, uwagę przykuwała Pierwsza Dama! Kochamy jej nienachalny styl. Zobaczcie, co miała na sobie Melania Trump.

Polecamy: Tak szczera nie była jeszcze nigdy! Melania Trump opowiedziała o seksie z prezydentem USA